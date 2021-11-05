各國爭相研發新冠疫苗，台灣也持續爭取mRNA疫苗代工。國家衛生研究院今天宣布與北極星藥業集團簽署合作意向書，希望借助彼此之力，向外爭取mRNA疫苗代工及技轉，未來也將攜手開發癌症、罕病等mRNA藥物。國衛院院長梁賡義透露，目前不僅向莫德納爭取疫苗代工，也有向其他疫苗廠洽談中。

新冠肺炎爆發之後，國衛院第一時間即投入包括快篩試劑、疫苗研發以及新藥開發的行列。梁賡義表示，mRNA技術發展是國際趨勢，不僅新冠疫苗，包括癌症、罕病治療也都需要借助mRNA技術；他強調「國衛院不與民爭利」，簽訂合作意向書目的是將基礎與臨床醫學研究，結合北極星的跨國新藥研發經驗，希望加快我國建置mRNA技術平台的腳步。

北極星藥業集團過去專研癌症藥物，在美國擁有mRNA研發團隊，近期決定深耕台灣，明年上半年將在宜蘭設廠，最快2023年第4季啟用。北極星董事長陳鴻文表示，mRNA技術發展至今已有50年，近來國際間相關技術已有突破，但國內技術尚未到位，透過與國衛院攜手合作，可望推動國內mRNA技術更上一層樓。

mRNA疫苗代工方面，衛福部長陳時中3日在立法院備詢時表示，美方對mRNA技術相當保護，未來我國取得充填等「後端代工」可行性較高。梁賡義透露，目前爭取疫苗代工對象不僅莫德納，也有向其他疫苗廠洽談中。

國衛院感染症與疫苗研究所所長廖經倫對國內爭取疫苗代工持樂觀態度，他認為未來全球對於mRNA疫苗需求仍大，透過與民間合作並持續擴大產能，就如同台灣電子業代工在國際間商譽極高，只要持續做就有機會脫穎而出，可望取得前端代工權或技轉。