元宇宙題材正夯，聯發科(2454)無線通訊事業部技術規畫總監李俊男今(5)日就表示，「元宇宙是進階版的線上生存類遊戲」，考驗終端實力，聯發科也機會有發展的機會，此外，隨著5G傳出低延遲的特性，手遊市場將迎來快速成長，聯發科也可望在未來的產品內持續發揮所長。

元宇宙近期超熱，李俊男表示，「元宇宙是進階版的線上生存類遊戲」，考驗終端效能的考驗，聯發科將有機會有所發展。所謂的「元宇宙」(Metaverse)就是「Meta」+「Universe」，即「超越宇宙」，換言之，就是現實世界的虛擬版，人們能夠以虛擬化身的形式在虛擬平行世界中自由生活，且因為疫情使遊戲產業飛速增長、網路社交需求激增，以及VR、體感等遊戲裝置和相關科技的迅猛發展，也促成今年成為全球「元宇宙」元年。

李俊男表示，為了滿足用戶體驗的需求，遊戲技術不斷升級在聲、光、觸等提出沉浸式遊戲體驗需求。手遊技術演進，仰賴晶片+ 終端系統+周邊器件的整體搭配。晶片廠商提供先進的製程技術，最新的運算架構以及任何跟性能、功耗所需要的基礎平台功能布建；手機廠商則著重在手機系統上的器件需求，例如高刷新率、電池、存儲、觸控等周邊；內容開發者在手機平台上擴展遊戲特效及遊戲性能優化。

李俊男表示，從不同的遊戲類型來看，歸納出遊戲類型的玩家追逐著共同的遊戲體感，包含流暢不發燙、看得舒服、好聽有臨場感、畫質擬真沉浸感，轉化成技術指標後，就包含了聲音、觸控、顯示、聯網等的各類低延遲指標，這些就變成聯發科技技術的目標，包含如何佈建高影格率高畫質的平台需求，以及各類跟低延遲相關的周邊元件與晶片之間的深度結合。

李俊男表示，傳統生態來看，一個全新的規格或渲染(3D繪圖/3D成像)技術從行業標準化到最終在android落地，大概需要歷經GPU廠家的開發支援、遊戲引擎的開發，這過程大約需要3年到5年的過程；未來因為旗艦手機性能提升，幾乎是可以跟筆記型電腦是重疊的，所以從性能的角度，可以誘使遊戲開發者更願意嘗試開發更多絢麗的特效，這部分可以讓遊戲廠商的開發周期從3~5年縮短成2~4年。

隨著遊戲技術由PC向手機遷移，行動平台性能與遊戲內容的不斷升級勢必將加快行動遊戲體驗的顛覆式躍進。聯發科近期推出了基於 Vulkan擴展的行動光線追蹤SDK 解決方案，與遊戲廠商共同實現了行動端即時光線追蹤技術的演示，將光線追蹤這一單機遊戲級特性代入行動終端。