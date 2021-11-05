台灣超商提供多元服務，不僅便利且24小時全年無休。但「領包裹」這件事，很容易被顧客給負評，尤其排隊等結帳的人。一名網友PO文，他家附近的萊爾富和OK，最近把包裹改成自助取貨，大幅節省店員作業時間，「結帳變超快」。
如果超商櫃台裡僅1、2名店員，一個人領包裹、一個人做咖啡，其他要結帳的人就只能等了；有時包裹還不只一件，光跑來跑去拿貨，還得核對身分，浪費不少時間。
原PO指出，自從超商貼出公告，全店改成自助取貨後，「結帳速度變快了，而且是有感的那種」。網友回覆，自己找貨真的快很多，也不會影響其他客人，「取貨時萬一店員找很久，後面又排一堆人，超尷尬」、「有時候只是買瓶茶，結果前面3個人領包裹，花了我10分鐘」、「超浪費時間」。
儘管也有人認為，自助取貨有其風險，可能自己的東西被別人幹走，造成權益受損。不過多數網友仍支持「自己的包裹自己取」，「要看超商動線規劃，還有擺放的位置，另外坪數大小也很重要」。
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