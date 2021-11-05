彰化北斗傳槍響？ 宮廟前喬百萬債務男子舉槍下秒掉漆了

彰化北斗鎮驚傳槍響，3日晚間位在北斗鎮斗中路環保公園旁的一處私人宮廟天承府，傳出疑似有兩派人馬相約談判喬百萬元債務，雙方因談不攏而傳出槍擊事件。警方證實有打架持槍滋事，但子彈並未擊發，警方派出快打部隊到場，當場逮回8名男子，依《刑法》恐嚇、妨害秩序罪，及違反《社會秩序維護法》等罪嫌，移送檢方偵辦，並持續追緝仍在逃的32歲持槍蕭男。

莊姓男子與劉姓男子彼此間因為線上博弈遊戲產生的上百萬元債務糾紛，兩方人馬相約談判，過程中32歲蕭男（圖後）突然亮槍高舉扣板機，不過子彈未擊發，因為彈匣隨即應聲滑落。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

根據民眾提供的廟方監視器畫面，兩群人馬因深夜聚集在宮廟口廣場，聚集談判，突然蕭男在旁亮出手槍，卻疑似搞烏龍，要把手槍拉滑套上膛時，卻不慎拉到槍栓反將彈匣退出；他高舉槍枝欲扣板機時，彈匣隨即應聲滑下、掉落地面，已經扣下板機的蕭男發現沒有擊發子彈的聲響，悻悻然循著彈匣應聲掉落的聲響往地面查看，並趕緊彎腰低頭撿拾彈匣。

廟方監視器錄下雙方人馬開車到廟前聚集談判。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

北斗警分局偵查隊長姚志銘表示，本月3日深夜23時許，獲報指該處宮廟上月中才舉行入火安座，當晚驚見大批男子聚集，且打架持槍滋事，隨即由分局長楊志傑親率偵查隊員警、及各所警力20餘名，趕赴現場強力制止。

北斗警分局由分局長楊志傑親自率隊到場，逮回滋事的8名男子。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

警方初步調查，因莊姓男子與劉姓男子之間為了線上博奕遊戲，有逾百萬元的債務糾紛，兩方人馬相約談判，因協商未果引發雙方人馬口角、肢體衝突；現場共20多名男子，經警方逐一盤查身分，並調閱檢視廟方監視器畫面影像比對，逐一過濾釐清滋事者身分，將動手相互鬥毆的8男帶回偵辦。

北斗警分局偵查隊長姚志銘說明衝突起因和相關案情。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

蕭姓男子雖有舉槍扣板機動作，但因彈匣滑落未成功擊發子彈，但他亮槍引發雙方人馬不爽，當場大打出手，多人掛彩受傷；全案警方將8名涉案者移送彰化地檢署，仍在逃的持槍蕭男身分也已鎖定掌握，正全力追查到案中。