彰化北斗鎮驚傳槍響，3日晚間位在北斗鎮斗中路環保公園旁的一處私人宮廟天承府，傳出疑似有兩派人馬相約談判喬百萬元債務，雙方因談不攏而傳出槍擊事件。警方證實有打架持槍滋事，但子彈並未擊發，警方派出快打部隊到場，當場逮回8名男子，依《刑法》恐嚇、妨害秩序罪，及違反《社會秩序維護法》等罪嫌，移送檢方偵辦，並持續追緝仍在逃的32歲持槍蕭男。
根據民眾提供的廟方監視器畫面，兩群人馬因深夜聚集在宮廟口廣場，聚集談判，突然蕭男在旁亮出手槍，卻疑似搞烏龍，要把手槍拉滑套上膛時，卻不慎拉到槍栓反將彈匣退出；他高舉槍枝欲扣板機時，彈匣隨即應聲滑下、掉落地面，已經扣下板機的蕭男發現沒有擊發子彈的聲響，悻悻然循著彈匣應聲掉落的聲響往地面查看，並趕緊彎腰低頭撿拾彈匣。
北斗警分局偵查隊長姚志銘表示，本月3日深夜23時許，獲報指該處宮廟上月中才舉行入火安座，當晚驚見大批男子聚集，且打架持槍滋事，隨即由分局長楊志傑親率偵查隊員警、及各所警力20餘名，趕赴現場強力制止。
警方初步調查，因莊姓男子與劉姓男子之間為了線上博奕遊戲，有逾百萬元的債務糾紛，兩方人馬相約談判，因協商未果引發雙方人馬口角、肢體衝突；現場共20多名男子，經警方逐一盤查身分，並調閱檢視廟方監視器畫面影像比對，逐一過濾釐清滋事者身分，將動手相互鬥毆的8男帶回偵辦。
蕭姓男子雖有舉槍扣板機動作，但因彈匣滑落未成功擊發子彈，但他亮槍引發雙方人馬不爽，當場大打出手，多人掛彩受傷；全案警方將8名涉案者移送彰化地檢署，仍在逃的持槍蕭男身分也已鎖定掌握，正全力追查到案中。
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