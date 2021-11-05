張姓男子謊稱酒駕才棄車，手中錢包引起警方注意，竟丟下錢包想要逃跑。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南一名33歲張姓男子騎機車闖紅燈被路過員警盯上攔停，沒想到張男棄車逃逸，經警方攔下帶回棄車處，張男謊稱酒駕才棄車，卻被警方查出其攜帶零錢包內藏毒品，全案依涉嫌毒品危害防制條例案移送法辦。

台南市警察局學甲分局警員謝金庭、朱甫原3日下午14時50分巡邏時，於學甲區信義路經華宗橋往將軍區方向發現張男駕駛重機車闖紅燈，員警尾隨張男欲伺機攔停製單告發，沒想到張嫌神情慌張並棄車逃逸。

警方立即通知所內備勤員警顏嘉鴻到場支援將張嫌攔下，並帶回棄置機車旁。張男謊稱酒駕，怕警方開罰，所以逃離現場。員警在現場與張嫌對話時並無聞見酒精氣味，但仍提供礦泉水供張嫌漱口，待15分鐘後進行酒精濃度測試，並無酒精反應。

警員謝金庭、顏嘉鴻見張男棄置車輛旁物品散落一地，卻緊握一只零錢包，試探張男錢包內是否裝有不法物品，沒想到張男把錢包往旁邊草地一丟，辯稱錢包已經損壞，內無物品，同時作勢要逃離現場。朱甫原拾起零錢包，發現內有可疑粉末殘渣袋，車旁地上一只吸食器，立即示意顏嘉鴻合力將其控制。

張男坦承零錢包內為二級毒品安非他命（共兩小包，含袋重共為0.5公克），前一天晚上有吸食毒品，警方以毒品檢驗試劑檢測其尿液及殘渣袋，初篩第二級毒品安非他命為陽性反應，全案依涉嫌毒品危害防制條例案移送法辦。

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