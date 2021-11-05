台灣本土疫情趨緩，民眾打疫苗的意願也逐漸冷卻，甚至傳出疫苗打不完的狀況，台大醫院今突然公告開放民眾掛號打疫苗，AZ第一劑與第二劑、BNT第一劑與第二劑和高端疫苗通通都可以選。

台大醫院今突在臉書公告說，11月將開放民眾預約施打AZ第一劑與第二劑，還有BNT疫苗的第一劑與第二劑，符合資格的民眾，歡迎上網預約掛號。

台大醫院表示，今天起至11月9日開放預約施打AZ的第一劑與第二劑，符合資格的對象為年滿18歲以上民眾可預約打第一劑，第二劑則須打過AZ滿十周以上才可以預約，另外也提供20歲以上的民眾預約打高端疫苗。

台大醫院表示，11月10日至12日開放BNT第一劑與第二劑的門診預約掛號，符合資格的接種對象為12歲以上、不曾打過新冠疫苗者可預約打第一劑；18歲以上、曾打過第一劑BNT且已超過28天的民眾則可以預約打第二劑。

台大醫院並提醒，疫苗預約接種採掛號制，不接受民眾現場掛號，接種疫苗當天務必要攜帶身分證件以利身分識別，初診者則要持雙證件身分證和健保卡。

台大醫院表示，由於近來預約打疫苗的踴躍程度下降，但院內量能早就安排好了，因此和指揮中心討論過後，也取得同意開設門診替民眾接種，盼能妥善運用疫苗資源，並增加疫苗覆蓋率。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前13輪預約狀況只有5成左右，由於部分醫院開了比較多診但沒有額滿，因此指揮中心同意院所開放院內預約接種。

莊人祥表示，針對第13期指揮中心開放接種資格的對象，如果沒有到疫苗平台完成預約，那也可以透過台大的系統補預約，在11月10日至12日到台大醫院施打；這樣讓願意即時施打的人數再增加，也藉此讓其他醫院知道，可以採這樣的方式來做，都沒有問題。