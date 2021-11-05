↑瘦子將首度演唱為Disney＋量身打造的全新歌曲。（Disney＋提供）

備受期待的影音串流服務Disney＋將於11月12日正式於台灣上線，平台今宣布精心獻給台灣觀眾的重量級驚喜，將在12日晚上8點呈現獨一無二的「A Night of Disney＋ 夢想之夜」音樂盛典，邀請天后張惠妹聯手嘻哈男神瘦子，重新演繹Disney＋旗下品牌膾炙人口的精選曲目，特別節目中瘦子還將首度演唱為Disney＋量身打造的全新歌曲。

「A Night of Disney＋ 夢想之夜」音樂大秀將融合張惠妹多元的歌唱風格及動人的嗓音，搭配瘦子鼓舞人心的饒舌創作，以天籟美聲聞名的「希望兒童合唱團」亦參與其中，呈現一場兼具國際視野及在地元素的音樂盛宴。

Disney＋將提供包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star等6大標誌性品牌旗下精采的娛樂內容。「A Night of Disney＋ 夢想之夜」將於12日晚上8點準時開播，觀眾可經由國家地理、衛視中文台、衛視電影台、FOX MOVIES、FOX及Disney Channel進行觀賞，或透過DisneyPlus TW YouTube（https：／／bit.ly／3nRxJN0）及Yahoo奇摩鎖定線上首播。