Silicone易漲難跌，專業特用化學材料通路商崇越電前三季獲利報佳音，經結算前三季合併營收69.17億元、歸屬母公司稅後淨利4.39億元，每股稅後盈餘（EPS）5.92元，前三季獲利表現已超越去年全年。

各產業訂單拉貨動能依舊強勁，加上Silicone最主要原料金屬矽(Si)供給仍吃緊，在供不應求的期況下，預期價格仍為易漲難跌走勢，在出貨暢旺下，崇越電業績再奔高。

其中第三季單季合併營收24.74億元、歸屬母公司稅後淨利1.57億元，每股稅後盈餘（EPS）2.12元，較上季、去年同期明顯成長。另累計前三季合併營收69.17億元、歸屬母公司稅後淨利4.39億元，每股稅後盈餘（EPS）5.92元，前三季獲利表現已超越去年全年。

展望第四季與2022年，崇越電表示，目前市場氛圍熱絡，訂單能見度仍相當高，公司對營運仍持審慎正向看法。