新北客家義民爺文化祭舉辦「義民英雄」繪畫比賽，有671位來自全國北中南東的繪畫高手參賽，透過精湛的技巧與創意思維畫出心中獨一無二的義民英雄，最終由暱稱阿德的《義民起義》作品獲得金獎，贏得2萬元獎金。

新北市客家事務局表示，作品《義民起義》以成熟的畫風描繪經過戰役之後，雖有許多同伴犧牲，還是要勇往直前的精神，有如鋼鐵般的身體奮力抗戰，團結一心、集結聯盟，獲得評審青睞，榮獲金獎。

客家事務局長林素琴說，義民爺為客家族群重要的信仰，此次透過數位轉型，讓民眾透過歷史的認識，藉而繪畫出心中的義民爺英雄形象，也匯聚了全國各地繪畫好手共襄盛舉，近九成的參賽者為24歲以下的青少年族群，雖約八成非客籍人士，但所有作品皆充分的展現了投稿者對客家文化的認知與理解，也能從中看見許多設計者細微的巧思與創意發想。

本次繪畫比賽特別邀請超人氣網路插畫家「H.H先生」、「菜朝」及「賴賴＆織織」組成評審團，為所有精湛的作品進行評選，評審團驚呼表示，此次參賽者高手雲集，無論是主題、技法或整體性而言，都是非常高端的水準，許多創意的發揮與想像更是驚為天人，不僅能夠讓大家更貼近客家文化，也能給喜歡繪畫的朋友展現作品的機會。