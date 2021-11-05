美股標普等3大指數創新高，台股今(5日)開高走高，台積電受ADR漲逾3%激勵，開盤即大漲11元，最後收在600元整數大關，上漲13元，漲幅2.21%，推升指數終場收在17296.90點，大漲218.04點，漲幅1.28%，成交值3235億元。

台股開盤以17097.16點開出，指數早盤攻上17200點後，漲幅一度收斂，午盤再度發動攻擊，指數一度漲逾200點，台積電開盤即大漲11元，以598元開出，終於在中午時刻站上600元，聯電同步開高，以59.6元開出，終場收在60.4元，上漲1.8元，漲幅3.07%，聯發科收盤也上漲12元，以940元作收，漲幅1.29%，股王矽力-KY收在4950元，上漲165元，漲幅3.45%，下周將有機會挑戰5000元大關。

面板股今漲勢凌厲，群創收在18.25元，漲幅7.35%，彩晶收在15.3元，漲幅5.88%，友達站回20元，以20.7元作收，漲幅5.61%。

貨櫃三雄今盤中一度拉回，終場則都收紅，其中以長榮表現最為強勢，終場收在114元，漲幅4.11%，萬海收在178元，漲幅2.01%，陽明收在107.5元，漲幅也有1.42%。