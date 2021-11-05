「社區專家」有巢氏房屋在地深耕多年，除了替客戶圓滿成家之外，也持續參與地方公益活動回饋在地，像是贊助公益壘球賽、路跑活動等等，疫情期間更發揮力量捐贈醫院所需的防疫物資，昨(11/4)桃園區有巢氏房屋聯合57家加盟店，舉辦「小巢贈米 把愛傳出去」公益活動，號召有巢氏房屋的同仁們一起認捐白米助弱勢。

愛心認捐來自各地！有巢氏房屋共募得25公噸白米

今年受到疫情影響，各地區的愛心捐贈物資大幅下降，桃園米倉的物資越來越少，有巢氏房屋桃區經管會李佳樺會長與桃園區其它店東長討論後決定號召同仁們一起認捐白米，並將愛心全數捐給桃園市政府社會局安家實物銀行。

有巢氏房屋桃區經管會李佳樺會長表示:「今年意外的一共募集了高達25公噸的白米，相較於兩年前的9公噸，大幅成長了許多，除了有永慶房產集團加盟事業處吳承原部長的支持、經管會幹部們分工合作及有巢氏同仁們的擴大參與，更有許多客戶、附近鄰居都主動認捐白米，一人一包真的不嫌少！積少成多的結果更令人感動，感謝桃園區居民認同、信任有巢氏房屋的品牌，由小巢夥伴帶領著大家一起做這件有意義的事！」

在募集認捐白米的過程中，令人印象深刻的是，有位長期在國外的桃園人在網路上看到有巢氏房屋分享的認捐白米公益活動資訊，馬上與家人們在國外一共認捐了100包米！並大力讚賞：「雖然在國外但是我們永遠都是桃園人，有巢氏房屋推動的公益活動很有意義，讓我們有機會可以發揮自己的力量幫助有需要的人。」

有巢氏房屋這次一共募集了高達25公噸的白米，並將愛心全數捐給桃園市政府社會局。(圖/有巢氏房屋提供)

以企業力量回饋社會 公益善舉不停歇

有巢氏房屋得到來自四面八方熱心民眾的響應與回饋，所募集的每一袋米都代表一份溫暖，並將這股力量照亮到需要幫助的人身上，點亮他們心中的光。

永慶房產集團成立以來，提供專業房仲服務之餘，更發揮企業的影響力協助弱勢，經常號召同仁們響應各地區的公益活動，並投入永慶慈善基金會「愛圓滿接力」公益計畫，將服務版圖擴大至全台灣，針對各地方有需要幫助的人盡一份心力，一起將「愛」與「善」撒種台灣，漸漸成長茁壯成美好、溫暖的社會。