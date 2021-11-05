大陸湖北1名女子小芳（化名）本月1日清晨外出跑步後失蹤、再無音訊，她的父親事後報警表示，當天早上7點多致電時，她還在電話中說「今天跑得有點累，能不能來接我」，之後電話就關機，小芳母親則說手機絕非沒電，質疑是另有他人刻意關掉手機，目前當地警消搜尋多日仍無果，家屬已張貼尋人啟事。

綜合陸媒報導，小芳原本在深圳工作，上月辭職回到湖北老家準備考公務員，每天都有晨跑習慣，她在本月1日早上6點多到當地南山公園跑步，往常來回一趟山上約1小時，當時她的父親曾在7點多致電詢問幾點回來，她回應「今天跑得有點累，能不能來接我」，父親則說要上班了，父親之後8點多再次致電卻發現已經關機。

女子本月1日清晨外出跑步後失蹤、再無音訊，她的父親事後報警表示，當天早上7點多致電時，她還在電話中說「今天跑得有點累，能不能來接我」。（翻攝自微博）

小芳母親表示，小芳習慣出門時會將手機充飽電，但小芳失蹤後家人調查，手機已在7點58分沒有訊號，判斷絕非沒電，懷疑女兒已遇不測；當地公園僅山腳下有監視器，確實有拍到女兒上山畫面，但她不解當時該地區有許多人都在運動，雖然清晨天色較暗，但應該不算太危險。

目前當地警察機關已經介入調查，除多次派員上山搜救，也透過監視器逐一清查可疑人物，但事發至今仍無任何發現；家屬最後不得不貼出尋人啟事，表示「望知情人士提供線索，必重謝！」