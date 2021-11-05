邵庭近年來轉戰電商市場，才短短5年時間，就從通告藝人晉升為電商女帝，年收破2.2億元，儘管現在做出超強口碑，但剛起步時她也遭逢過挫折，遭到2位女性合夥人背叛，這段經驗讓她至今想起仍十分氣憤：「不要跟好朋友，尤其是女生一起合夥！」

邵庭在節目《一袋女王》透露，她一開始是因為身體出狀況，又沒有時間陪伴寵物們，才決定要慢慢推掉演藝工作，慢慢轉型做電商，她從自己熟悉的寵物用品及食品開始賣，之後涉獵到化妝保養品，之後發現找不到能做出自己要的配方的食品工廠，直接開了一間中央廚房做麵包。

邵庭強調：「賣自己用得到的，不好用的不會接業配」，底線和堅持還曾讓她創下4小時狂賣4萬顆的超狂業績，然而她卻無奈坦言曾遭背叛，當初她因為喜歡去日本，也常帶回許多小物，都會受到網友迴響，她便找2個同樣喜歡去日本的閨蜜來合夥，由她負責行銷，另外2人則選品及出貨。

邵庭提起這段過往還是氣憤難平。（圖／翻攝自一袋女王YouTube）

邵庭後來開始經營健康保健品，找來新的合夥人，沒想到某天她竟然發現閨蜜開始自己直播帶貨，商品還是她之前選中的小物，另外一個閨蜜也幫忙包裝出貨，讓她忍不住直呼：「女人的嫉妒心真的很可怕！」讓她再也不敢和女性好友一起合夥。