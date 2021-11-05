因應在地人才培育及在地產業用才需求，台中市沙鹿高工5日與智造科技共同打造「SolidCAM技術產學合作中心」，為台中市培力「智慧製造」生力軍，也為國家高階技術人才提早建立基礎能力，不僅提升學生就業競爭力，也符合業界人才需求，達成產、學雙贏教學效益。

沙鹿高工5日與智造科技共同打造「SolidCAM技術產學合作中心」。（陳淑娥攝）

今天揭牌儀式包括台中市副議長顏莉敏、市議員楊典忠、王立任等人參加，共同見證沙鹿高工邁向智慧製造教學的新里程。

沙鹿高工「SolidCAM技術產學合作中心」今天揭牌。（陳淑娥攝）

沙鹿高工校長黃尚煜表示，機械科在專業技術課程規劃涵括多項不同技術領域階段，培養學生機械加工（鉗工、車床工、銑床工）、電腦繪圖與數值控制機械加工等技術，同時規劃學生考取技能證照，並且為了因應工業4.0自動化技術發展的浪潮，特別與智造科技共同成立「SolidCAM技術產學合作中心」，以期學生習得「傳統機械加工」與「高階CNC數值控制機器的技能」，並了解工業4.0的相關知識與實務，提升教學特色化量能。

智造科技總經理洪鏈翔指出，從「自動化製造」走向「智慧化製造」是產業的趨勢，因應工業4.0的智慧化技的發展，必需從基礎技職教育開頭，為國家高階技術人才培力。智造科技從事「智慧製造」相關服務，從分析設計、機具加工、產線規劃到公司精實管理，從各層面協助各類型學研單位及廠商，這次與沙鹿高工成立「SolidCAM技術產學合作中心」，將提升學生具有實作能力。

台中市教育局表示，智慧化、數位化及自動化是製造產業發展的重要趨勢，台中市為全球智慧機械發展之都，「智慧製造」人才培育更顯重要，市府將繼續推動與台中產業的在地鏈結，結合學校發展在地產業特色課程及產業資源，共同培養在地人才，產業在地用才，學子願意在地就業，讓台中市的產業留住好的人才。