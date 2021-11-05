全國教師工會總聯合會連日來為「112年新進人員實施新退撫制度後，要使原有退撫基金不破產」等問題召開記者會，銓敘部今表示：該部配合新人新制規劃，將同步對於原有退撫基金擬定完整配套財務挹注方案。

銓敘部指出，銓敘部身為公務人員退撫制度及退撫基金的主管機關，自應以建立兼顧退休人員退休適足保障及退撫基金財務永續之制度為最終目標。

銓敘部說，基此精神，在依照公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，為112年7月1日以後新進公務人員規劃建立全新退撫制度時，已經針對未來新進人員退撫制度規劃全新的退休金籌措方式，不會再參加現行退撫基金。

銓敘部說，至於現行退撫基金財務安全也將同步提出完整相關配套措施，包括現有退休公務人員調降所得所節省的經費，仍持續全數挹注退撫基金，也與財主機關協調政府撥補方案，以確保原有退撫基金財務永續，不會有二次年改的問題。

另外對於全教總連日召開記者會針對新人新退撫制度及原有退撫基金所提出財務問題，及質疑銓敘部部長對退撫基金可能提前破產的發言，是不理解政策等說法。

銓敘部再次強調，該總會所提問題，該部早已清楚掌握，一定會對原有退撫基金提出財務因應配套規劃方案，在規劃新人新退撫制度的同時，也將會同步提出挹注原有退撫基金財務永續方案。