行政院政委張景森建議台北市長柯文哲辭去市長、專心選總統，推薦前北市副市長林欽榮或前北市都發局長林洲民代理市長，若1年內沒辦法把台北市5萬公宅的土地和財源找到，願跳樓謝罪。柯文哲5日對此回應，政見本身是對的，8年5萬戶的5萬戶是對的，但8年要蓋好沒那麼容易，實際做的人就知道困難太多了。

柯文哲今指出，政見本身是對的，5萬戶這個數字也是對的，一般來講社宅要達到5％才會產生價格破壞，台灣現況不太可能蓋到像荷蘭超過30％，目前在台灣社宅第一階段達到5％，對房市價格產生抑制作用，大概是唯一的戰略目標，要達到30％以上是更難的目標，這也是為什麼社宅租金設定是市價8折。

柯文哲表示，外界問怎麼不把房屋稅、地價稅扣掉會更低，但他不贊成，因為如果社宅占總戶數30％，大部分人想住都可以住到的話，價格很低還可以，但現在很少數的人可以抽到的狀態下，中籤率不會超過10％，只有很少數人可以抽到的情況，價格很低變成政府在辦樂透，未來6年可以住很便宜房子，這不太對。

他說，既然社宅目標是總戶數5％，有平抑房價作用，這樣租金只要維持在8折，8年5萬戶的5萬戶是對的，但8年要蓋到沒那麼容易，張景森在中央政府應該知道，住都中心開工才600戶，單單北市在開工就1.8萬戶，這不得了，這個量已經會讓整個公務體系疲於奔命，國家政策是設定目標，以最適當速度前進。

柯文哲強調，北市按照現在的制度最安全，維持在1萬戶開工狀態下穩前進很穩健，每年開工約2500戶，房子不會一下子全部蓋完，特別較大的社區，從開工到入住要4年，這速度是比較安全的，至於突然要在1年開工1萬戶都不切實際，從去年1月到現在的營建物價已經上漲快20％，特別是鋼材超過30％，政治還是要務實，不會讓整個公務體系造成壓力，還有財務，最近在整理社宅規格化，怎麼做效率最高，家具怎麼統一採購、物業管理，很多學問，實際做的人就知道困難太多了。