3年前走紅的百萬Youtuber「理科太太」（本名：陳映彤）近日傳出和台裔美籍的藥劑師「理科先生」John正在法院走離婚官司，而婚變主因疑與兩人聚少離多，男方不願來台有關。今(5日)John婚變後首度發聲，表示想幫兒子做一個南瓜燈，即使今年兒子可能不會玩「給糖或搗蛋」遊戲，他還是想先學會雕刻南瓜，言語中充滿濃濃父愛，但未提理科太太。

理科太太一家三口去年回台灣工作，不久後理科先生因工作飛回美國，留下理科太太母子倆繼續待台灣，先前兒子過生日，理科太太意有所指稱有人找理由也不願陪伴小孩。《鏡週刊》近日則爆出上月理科太太在律師陪同下到台北地院新店家事法庭進行離婚調解，理科太太也證實：「大家的關心都收到了，別人口中茶餘飯後的，是我正用盡全力經歷的人生」。

理科太太近日上傳新節目正好說到對離婚的看法。（圖／翻攝自理科太太 Li Ke Tai Tai Youtube）

「我以為父母是天，但他們只是學著如何愛你的人」- #林柏宏 的 #抉擇的科學。（約20:44起談到離婚話題）

理科太太更強調，不希望離婚風波波及到才4歲的兒子，「他還小，外面的世界，大人來承受就好」，而她昨(4日)在YouTube頻道上傳的新一集節目就剛好講到教養問題與離婚，她透露算命師過去稱她活不過19歲，直到她長大媽媽才告訴她，「我媽等於是擔心受怕的活了10幾年」，她反問林柏宏若算命稱他會離婚還會結婚嗎？林柏宏直言還是會，並補充情侶也會分手，「如果離婚是最好的選擇，那為什麼一定要在那個婚姻當中？」理科太太秒回：「嗯！我們柏宏講得非常好」，也暗示自己對離婚的看法。

John發文表示未來想替兒子做南瓜燈。（圖／翻攝自likejohnwu IG）

而仍在IG自我介紹欄寫上「理科太太的老公」的理科先生John，今稍早曬出人在美國的照片，說想為兒子做個南瓜燈，剛好有人願意提供免費南瓜讓他可以練習，並表示知道貼照片的時間萬聖節已經過了，但他還是想徵求好點子，否則他只好上網找照片臨摹，未提離婚之事，也沒提到理科太太，而他神情看來比以往憔悴不少，仍引來許多粉絲關心。