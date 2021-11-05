台中市長盧秀燕上任後拚經濟，依經濟部三大投資方案統計顯示，截至今年10月底台商回台投資方案，全台231案中，台中就占51案，比例高達22％，等同每5案就有1案投資台中。（盧金足攝）

全球遭疫情衝擊，台中市經濟逆勢成長，經發局指出，台中市今年第二季尚在疫情膠著時期，但各項經濟數據不降反升，根據經濟部三大投資方案統計顯示，截至今年10月底台商回台投資方案，全台231案中，台中占51案，比例高達22％，等同每5案就有1案投資台中。

台中市第二季重要經濟指標報告出爐，包括土地交易筆數、土地交易總面積、建物交易棟數、建物交易總面積、觀光遊憩據點遊客人次、台中港旅客人次與自由貿易港區貿易值等數據，相較去年同期，成長率過10％，對疫情趨緩後的台中經濟抱有高度信心。

受惠這股台商回流熱潮，在土地交易方面，交易筆數共2萬2869筆，較去年同期成長5198筆，成長率約29％，交易總面積約479萬平方公尺，成長約44萬平方公尺，成長率約10％。

建物交易方面，交易棟數1萬3027棟，成長3239棟，成長率約33％，交易總面積約140萬平方公尺，成長約38萬平方公尺，成長率約38％；觀光旅遊方面，觀光遊憩據點遊客約894萬人次，成長約87萬人次，成長率約11％；港區營運方面，港區遊客人次2575，成長1071人次，成長率約71％。

經發局長張峯源指出，自由貿易港區貿易值約483億元，成長約129億元，成長率達36.53％，自由貿易港區整體港區貿易量約115萬公噸，較去年同期158萬公噸下跌，但貿易值卻往逆勢攀升，顯示在疫情衝擊下，全球面臨缺工、缺料、缺櫃、塞船等危機，台灣受惠防疫嚴密生產製造如常，加上全世界IC、半導體零件短缺導致價格上揚等因素，自貿港區貿易值相較去年同期反而呈現上升趨勢。

「台中已成兵家必爭之地！」張峯源強調，隨著捷運開通、台中國際會展中心、綠美圖等多項重大建設陸續拍板動工，具有交通與環境優勢的台中，成為許多企業投資首選，近期疫情逐步解封，報復性消費力道強勁，百貨周年慶店王照例由新光三越中港店拿下。

看好人口紅利及消費實力，百貨零售業積極布局台中，包括北屯「漢神洲際購物中心」10月已動工、烏日台中高鐵站超級娛樂購物城花落廣三崇光，及三井Outlet Park二期、東區LaLapor也將陸續營運，台中經濟前景持續看好。