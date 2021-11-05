「2021台北國際旅展」11月5日至11月8日在台北南港展覽館精彩登場，上午蔡英文總統親自到場力挺觀光。主辦單位台灣觀光協會以《加倍奉還 力挺觀光》為主題，攜手超過30個政府單位和40個國家地區、30個中央部會和地方政府以及飯店、民宿、旅行業者，推出多元的旅遊產品和優惠回饋。

隨著疫情趨緩，看好境外旅遊將逐漸復甦，各國觀光局如馬來西亞觀光局、日本觀光振興協會、韓國觀光公社、泰國觀光局等皆擴大參展規模。悶久了、關久了的國人，嚮往旅遊的心情開始蠢蠢欲動，恨不得立馬坐上飛機出國渡假去。

然而，目前台灣仍未開放團體旅遊，如果想要沈浸於東南亞豐富人文與海天一色的熱情旅遊風貌，展覽期間可前往馬來西亞展覽館，不僅有得玩、有得吃，現場更有神秘小禮與獎品與參觀者互動。飛行時間只要4小時，有山、有海、有異國美食與豐富文化饗宴的馬來西亞將成為疫情解封後國人出國渡假旅遊的首選。

馬來西亞友誼及貿易中心副代表法蒂爾先生受訪時表示，11月15日起蘭卡威將對台灣民眾先試行旅遊泡泡計畫，只要完整注射二劑疫苗者，入境可免隔離，先觀察三個月，若成效佳，第二波將考慮開放可直飛的吉隆坡及檳城，第三波則是沙巴。

馬來西亞友誼及貿易中心副代表法蒂爾先生（右）5日表示1115日，台灣民眾完整接種疫苗，入境蘭卡威免隔離。（攝影/王雅芬）

被許多部落客推薦的「蘭卡威」是一個充滿祕境傳說大自然奇景的島嶼，不僅可以從東方村乘坐高空電動纜車，直達高達 700 公尺的馬西岡山頂峰，眺望蘭卡威全景，更可以如漫步雲端般的在天空步道上行走。此外，「沙巴」，「美人魚島」與「仙本那」以及高達4000公尺的東南亞第一高峰「沙巴神山」都在馬來西亞境內，無論想近山、近海、近美食，飛一趟馬來西亞一次全包了。

開展第一天馬來西亞友誼及貿易中心副代表法蒂爾先生，及觀光局艾姿瑪處長皆在展位上熱情解說，法蒂爾代表並於蔡英文總統參觀時致贈用金絲線手工縫制而成的精致金絲布畫框紀念品，象徵兩國友好。