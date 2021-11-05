聯發科表示，為了滿足用戶體驗的需求，遊戲技術不斷升級在聲、光、觸等提出沉浸式遊戲體驗需求，手遊技術演進，仰賴晶片加上終端系統和周邊器件的整體搭配。未來手遊可能會有光線追蹤、遊戲超高解析度成像，以及全域性照明技術等三大技術需求。

晶片廠商提供先進的製程技術，最新的運算架構以及任何跟性能、功耗所需要的基礎平台功能佈建；手機廠商則著重在手機系統上的器件需求，例如高刷新率、電池、存儲、觸控等周邊；內容開發者在手機平台上擴展遊戲特效及遊戲性能優化。

聯發科技近期推出了行動光線追蹤SDK 解決方案，與遊戲廠商共同實現了行動端即時光線追蹤技術的演示，將光線追蹤這一單機遊戲級特性代入行動終端，開啟手遊畫質的全新篇章。

聯發科HyperEngine遊戲引擎的關鍵技術，為行動終端裝置帶來單機遊級遊戲渲染效果，並提供遊戲廠商、開發者、終端廠商強大的圖形處理能力和解決方案。