經濟部工業局與歐洲商會-低碳倡議行動 (ECCT LCI) 已於5日舉辦「臺歐循環供應鏈主題報告發布會」，並邀請臺灣企業代表及國際品牌大廠參與。科思創的合作案例不僅僅被收納於報告書中，更受邀於發布會中進行產官對談，並由吳暐婷，科思創工程塑料事業部永續發展方案的全球項目經理代表出席，於會中與產官界分享科思創在循環經濟中所做出的貢獻與努力。

科思創工程塑料事業部永續發展方案的全球項目經理吳暐婷表示，特別感謝經濟部工業局、歐洲商會-低碳倡議行動、與中華經濟研究院，協助科思創尋找台灣在地合作夥伴，隨著環保意識的快速提升，原料的「永續性」扮演了重要的角色，身為全球最大聚合物製造商之一的科思創在產業供應鏈中扮演了關鍵角色，期待透過與供應鏈夥伴的合作，落實循環經濟。科思創也將在年底推出全球第一款零碳足跡的聚碳酸酯。

作為聚合物製造商，科思創專注於創新回收利用，因此科思創與台灣諮詢顧問公司REnato lab合作，於全球共同推出循環設計指南。該指南旨在協助設計師、開發者以及價值鏈中的其他相關人員，在產品設計初期便引入循環經濟的思維，並為其提供材料選擇的指引，讓不同產業根據不同的永續性目標來進行調整，使科思創產品在使用時，能同時發揮功能性，經濟性和生態性上的效益。該產品循環設計指南包含「線性到循環」、「循環設計」和「從永續角度作材料選擇」三個章節。

與原始材料相比，消費後的回收材料不僅可以有效地減少對化石原料的需求，更可高度降低碳足跡。在資源日益緊張與世界各國開始注重日益嚴重的氣候變遷問題下，使用循環材料的趨勢高漲。2021年底，科思創將在生產過程中進一步投資於再生能源，推出全球首款零碳排放的聚碳酸酯。這也將是邁向氣候中和解決方案過程中具關鍵性的一步。