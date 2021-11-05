國民黨台北市議員羅智強10月30日為年底四大公投案，發起「夜宿凱道49天」活動，遭受綠營的攻擊，對此，羅智強今表示，民進黨現在所做所為，是因為恨他化身成民進黨不敢面對的過去，礙眼的站在凱道上。

羅智強今（5日）在臉書發文表示，自己不是第一個人站在凱道、躺在凱道、睡在凱道，卻是第一個感覺無語的人。羅智強稱，凱道上有過民進黨元老蔡同榮的足跡，蔡同榮在這裡發起公投運動，應該是1991年吧，把直接民主的觀念帶進台灣。

羅智強感嘆，時代一頁一頁翻過去，宣揚公投的變成反對公投的，反對公投的變成贊成公投的，獻身民主的黨變成扼殺人民表達意志的黨；羅直言，大家知道權力會墮落，國民政府從同盟會建立共和國到墮落，花了40年的時間；民進黨從建黨到墮落，只花了14年的時間。政黨輪替，是更多的貪污，更大的對立，更財團的治國。

羅再問，提倡環保意識，以綠色為黨旗設計的不是民進黨嗎？那些創黨元老們都到那裡去了？為什麼會變成羅智強？以民生健康為念，反狂牛、不惜代價對抗美國，對於生物科技情有獨鍾的人，不是總統蔡英文嗎？為什麼會變成羅智強？

羅稱，深夜一點半，在這個曾經代表各種理念、成為時代印記的廣場上，自己被蔡同榮附身了，被民進黨創黨元老附身了，「他們的理念被背叛、被扼殺，但這一次是他們自己的政黨，所以他們無語了，所以我也無語了」。