台股今開高震盪後，9:40分後指數持穩走高，資金潮湧回大型權值股，有晶圓雙雄、面板股領軍，台股收漲218.04點、報在17296.9點、成交量為3235.06億元；台股周線連5紅，本周指數上漲309.49點。

台積電(2330)開高走高、大漲逾2%，衝上600元大關，市值增加3370億元，攀高至15.55兆元，貢獻大盤指數達百點，今成為貢獻加權指數的重要功臣，聯電(2303)漲幅則多在1.5%~2%高檔震盪，跳上60元大關。

面板族群今同樣扮演重要領漲指標，面板股第三季獲利全數公布，友達(2409)、群創(3481)業績不俗，彩晶(6116)今也開始實施庫藏股，美系外資最新報告調高友達、群創評等，群創收漲7.3%，友達亦有上漲5%的表現，彩晶收漲5.8%，今日面板三虎全數站回季線。

高價IC設計股今也吸引資金，股王矽力-KY(6415)收漲3.45%、股價最高達4950元再創新高，靠攏5000元大關，昨日法說的聯詠(3034)拚第四季淡季不淡，毛利率手高檔，今收在漲停。

題材股部分，10月盈收及第三季財報陸續公布，包括區塊鏈、虛擬貨幣概念數字亮眼，帶動顯示卡廠撼訊(6150)、青雲(5386)、麗臺(2465)、捷波(6161)等股價聯袂大漲，撼訊午盤更攻上漲停至收盤，青雲收漲6.8%。再者，ABF載板三雄今也持續喊衝，南電(8046)早盤黑翻紅後，大漲4%、欣興(3037)收漲2.6、景碩(3189)收漲3.1%

航運股方面，貨櫃三雄即將公布財報，市場普遍樂觀預期無懸念，盤中後股價拉高，長榮(2603)大漲4.1%，陽明(2609)收漲1.42%、萬海(2615)收漲約2%。航空雙雄隨著全球航運市場恢復，長榮航(2608)收漲2.8%，華航(2610)收漲1.82%，運輸類股指數一度逾1.8%，成交比重約15%。

分析師表示，美國聯準會QE退場的不確定因素消除，通膨鴿派說法也提振市場信心，加上美國科技股近期強勢，整體盤面氣氛轉佳。從台股技術面上來看，大盤站穩季線且季線扣抵急跌段準備翻揚，因此下方具有支撐力道，觀察美股持續創高，但台股卻屢攻不上，須留意反轉訊號。操作上第三季財報開出前漲多個股可適時逢高減碼，類股上可留意電動車相關、ABF、IC設計、二極體、太陽能、板卡、伺服器、儲能以及航空。