台灣經濟研究院生物科技產業研究中心今日舉辦-發現製藥新藍海-高技術門檻藥物開發趨勢論壇，由全球高技術門檻藥物現況與趨勢，深入探討台灣製藥產業的新藍海。台灣經濟研究院孫智麗所長點出微脂體藥物量化及穩定生產的難度，而東洋(4105)製劑研發中心資深副總經理胡宇方博士則用自家產線來說明，微脂體技術、跨領域專業整合以及原物料的高門檻，並非輕易就能夠達成的。

台灣經濟研究院孫智麗所長指出，2020年全球藥品市場規模估計將達1.5兆美元，學名藥約占1/3，規模還有逐年成長的趨勢。其中專利過期的特殊劑型藥品，如微脂體藥物，技術上有一定的難度，穩定性及量產的生產技術門檻很高，國際上能提供與原廠品質同的藥廠屈指可數，市場競爭程度相對低，非常具有開發價值及市場潛力。

全球爆發新冠疫情後，全球各國都努力研發疫苗，現在兩個取得緊急授權使用核准的mRNA疫苗，便是採用Lipid-Nano-Particle(LNP)載體包覆的劑型。東洋製劑研發中心資深副總經理胡宇方博士說，這次要是沒有LNP，可以說是mRNA疫苗也不會有，這項製程十分龐大，其中的複雜度及困難度和開發一種新藥來說已經相差無幾。

富蘭克林華美投信廖昌亮資深基金經理人指出，微脂體技術很困難，其中如何把成分包進去，又能夠緩慢的釋出是一個難點，另一個難點就在量產，除了並不像口服或針劑很容易混合之外，再加上隨著產量大小的不同，需要調整參數，但是，調整參數後，並不代表能生產出成功的藥品，這真的是十分不容易。他說，mRNA如何運用微脂體技術將會成為未來的趨勢之一。

東洋製劑研發中心資深副總經理胡宇方博士指出，目前各個微脂體平台蓬勃發展，原本只能包小分子，但現在已經發展出能夠包大分子，未來微脂體的產品將會更為豐富。他說，微脂體平台難度很高，製程相對於一般製劑相當繁複，專業跨度非常大，也需要專屬的製造設備，這並非是大的藥廠就能夠做得出來，除非專門有40~50個研發人員，不然想要穩定的量產是一件事情相當不容易的事情。

東洋投入超過數億元、花了20餘年時間進行微脂體的開發，現有微脂體技術包括開發、量產能力，除了有國際大廠代工經驗之外，又握有可降低副作用、控制藥物緩慢釋放的微球劑型藥物傳輸技術(DDS)，也成為國際藥廠爭相與東洋合作的原因。

東洋產品利用微脂體與微球體為技術平台，和國際大廠合作揮軍歐美市場，其中微脂體的產品包括抗腫瘤藥物Pegylipo、抗感染藥物Lipo-AB及多發性硬化症藥物Enx-201，微球體藥物則為Octreotide，是治療功能性神經內分泌腫瘤、肢端肥大症的第一線用藥，這些成果陸續將在未來1~3年內陸續顯現。