台糖公司落實循環經濟理念，投資興建牡蠣殼生技材料廠，回收廢蚵殼，萃取碳酸鈣製成產品再利用，嶄新的循環商業模式深獲肯定，並於5日獲頒行政院環保署「資源循環績優企業」一星級獎殊榮。台糖會持續努力，引領產業追求資源永續循環。

台糖指出，「資源循環績優企業遴選」是環保署為鼓勵產業投入循環經濟政策而設置的競賽。今年台糖以「綠礦牡蠣殼回收再利用模式」參與新創組評選，創新的循環產品及服務理念獲得評審一致認可。

台糖生物科技事業部執行長孫鈴明說明，去年完工的牡蠣殼生技材料廠透過循環再生技術，從廢蚵殼萃取出優質的生物碳酸鈣，並升級製成產品出售，預計一年可回收5萬公噸的廢蚵殼，不僅有效解決養蚵業衍生而來的環境問題，更拓展其加工製成碳酸鈣的多元應用，為水產養殖業創造嶄新商機，增加蚵農收入。

台糖表示，有了牡蠣殼製成的碳酸鈣，就可減少傳統耗能，破壞山林水土採掘石灰岩而來的碳酸鈣，有助台灣邁向低碳目標。台糖牡蠣殼生技材料廠是國內實踐「循環經濟」及「新農業」最佳詮釋的場域，未來台糖會持續投注心力與資源於綠色低碳能源、循環住宅、有機農業循環合作園區等與社會及民眾更貼近的計畫，讓資源持續再生循環利用，共創經濟與環保雙贏，以打造健康及綠色產業的標竿企業。