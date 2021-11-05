清潔隊子彈爆裂案 主嫌上月在幼兒園旁揮刀

北市萬華清潔隊人員2日上午7時許，在華翠橋下整理回收物時，1只廢棄保險箱突然爆炸，火光、碎片造成2人輕傷，警方清查後發現裡面有子彈和底火，經循線追查，日前逮捕28歲的余姓丟棄者到案，另發現上月12日他為尋仇，一大早拿開山刀在西藏路某幼兒園前揮舞，嚇壞往來家長和學童。

警方指出，清潔隊人員2日上午7時，分別前往萬大路85巷、莒光路197巷2地點回收大型廢棄物，其中包括1只保險箱，7時40分清潔隊員將廢品載至回收場，在移交給處理人員時，箱子卻突然爆炸，造成其中1名隊員左手臂擦挫傷、另1名壓縮車駕駛右胸口遭碎片割傷，所幸治療後均無大礙。

警方到場採證，發現保險箱內，計有9厘米子彈5顆、彈殼2顆、空包彈1顆、底火1顆等，隨即調閱兩個回收點的監視器深入追查。

專案人員日前鎖定余姓男子涉有重嫌，4日晚將他查緝到案，但余對子彈來源不願透漏，辯稱不知裡面有東西，保險箱很舊所以拿去丟，警方訊後依槍砲罪將他送辦，另擴大追查子彈來源。

警方另查出，10月12日上午7時許，余男因誤認有人要來尋仇，當街持刀在西藏路、雙園街馬路上揮舞，因附近有1家幼兒園，瘋狂舉動嚇壞不少民眾，警方當時將他循線緝捕，起獲2把開山刀、1枝鋼筆槍及辣椒水，當時就曾將他依法究辦。