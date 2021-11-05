12月18日四大公投即將登場，國民黨議員羅智強發起夜宿凱道49天的活動。台北市長柯文哲5日赴市議會進行市政總質詢，對於羅智強邀請到凱道一起夜宿，他笑說有空會去看一下。

羅智強於市政總質詢搬來一座帳棚放在議場，他認為若連市長都不知道公投日期，一般民眾怎麼辦？因此他決定到凱道夜宿街頭49天，呼籲大家把時間留下來給公投，再邀柯文哲一起夜宿凱道，柯表示，很久沒露營，「我有空去看一下」。

羅智強指出，根據民調有一半的人知道要辦公投，但不知道時間，只有8％的人回答出正確日期12月18日，因此還要更努力宣傳，若很多人想要投票但卻不知道時間，很可能有另外行程而錯過公投。

羅智強表示，不管贊成反對都是國家的公投，每個政黨都有宣傳公投的責任跟義務，地方政府也是，希望北市也多利用平台宣傳。民政局長藍世聰表示，各區公所已經有在宣傳，自來水處長陳錦祥也說，可在水費單上規畫宣傳，羅智強說，市政大樓外牆也可考慮一下。