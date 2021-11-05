收到家人「貨到付款」的包裹，先當面或電話查證一下比較保險，以免收到根本沒買，或一堆爛東西的詐騙包裹。金門最近就有人碰到這種「假包裹、真詐騙」，警方提醒大家多加留意。

金湖分局指出，A小姐日前在家收到署名老公的包裹，以為是老公上網購買的貨品，立即付款1000多元代收。事後，2人談起這件事，確認老公根本沒買東西，才驚覺受騙，立即聯繫物流業者辦理退款，並將包裹原封不動退回。

A小姐事後再上寄貨賣家的臉書查看，發現已有不少人有類似被騙經驗，而且賣家都藉故拖延退款，臉書留下一堆罵聲。

金湖分局提醒，這種情況可能涉及個資泄露的問題，因白天通常只有老人、小孩在家，稍有不察就付款收件，金額通常都上千元，算是一種新型詐騙手法。民眾碰到心有疑慮的包裹，可當面或先打電話向「收貨人」問一下，或撥打165、110查證，確認是否真有買東西，以免白白損失辛苦錢。