醫療器材業主要包括眼鏡類、醫療設備及用品、醫用化學製品等產業，由於近年民眾健康意識抬頭及人口老化趨勢影響，對醫療照護需求與日俱增，加上業者積極研發，致醫療器材業產值逐年上升，2020年因COVID-19疫情帶動相關醫療用品需求熱絡，產值達912億元，連續19年迭創歷史新高，且近十年平均成長8.3％，其中以隱形眼鏡平均成長19.6％，表現最為突出。今年1-8月醫療器材業產值631億元，年增6.6％，今年產值可望續創新猷。

2020年醫療器材業按主要類別觀察，以眼鏡製造業占44.3％為最大宗，近年因隱形眼鏡業者積極布局自有品牌，廠商持續擴增產線及推出新品，並拓展海外市場，2018年眼鏡業產值達430億元之歷史新高，年增21.8％，但2019至2020年受到隱形眼鏡競爭品牌漸多，以及因疫情民眾減少外出衝擊需求，致使產值連續2年衰退，惟護目鏡因疫情需求增加而增產，抵銷部分減幅，2020年產值404億元，年減3.3％，今年1-8月則因全球景氣穩定復甦，國外訂單回升，年增9.5％，轉呈正成長。

醫療設備及用品業占41.5％次之，2020年因疫情影響，電子體溫計需求遽增，加上注射器廠商接獲歐美訂單，產值達378億元，創下歷年新高，年增6.6％，今年1-8月因注射器、血糖機、人工關節及手術用醫療用品等產品需求仍殷，產值年增2.0％；醫用化學製品業占14.2％居第三，2020年因疫情推升診斷試劑、酒精棉片需求，產值129億元亦為歷年新高，年增21.8％。今年1-8月產值續增11.0％。

我國醫療器材業以外銷為主，2020年直接外銷比率為77.2％。今年1-9月醫療器材業出口總值達18億美元，年增16.5％；按出口地區觀察，以美國占30.4％居首，中國大陸占15.0％次之，日本占13.2％排名第三，前三大出口國合占約6成；最大出口產品為眼鏡類8億美元（占43.8％），其次分別為醫療設備及用品7億美元（占37.2％），醫用化學製品4億美元（占19.0％）。

今年1-9月我國醫療器材業進口總值20億美元，年增11.3％，自美國進口占30.2％最多，中國大陸占10.1％次之，日本占9.6％位居第三，前三大進口國合占5成左右。按進口貨品依序為：醫療設備及用品16億美元（占79.9％）、醫用化學製品3億美元（占13.6％）及眼鏡類1億美元（占6.5％），其中以醫用化學製品進口成長40.3％最為顯著，主因今年國內疫情嚴峻，抗體檢測試劑需求大幅增加所致。