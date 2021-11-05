電信網路詐騙案頻傳，立委也上當，民進黨立委今召開斷金流、納監管－反電信網路詐騙立法第一步」記者會，立委吳思瑤自爆，曾為了送熱愛運動的助理一顆名牌籃球，卻被一頁式廣告詐騙買到假貨。

民進黨立委陳素月表示，已與同黨立委共同提出「網際網路平台委託播送境外廣告或商業電子訊息管理法」草案，明定透過網際網路平台播送境外廣告或商業電子訊息的對象，必須具備我國國籍的身份；至於投放廣告的對象，更必須持有我國電信公司門號，甚至必須擁有我國金融機構的帳戶。

陳素月強調，透過我國目前健全的電信、金融監理嚴格的法令規管，減少犯罪集團藉由境外跳板進行網路詐騙的行為。

民進黨立委陳素月、李昆澤、郭國文、沈發惠、許智傑、吳思瑤、林楚茵、蘇巧慧等人今天上午舉「斷金流、納監管，反電信網路詐騙立法第一步」記者會。

蘇巧慧認為，唯有透過立法成為執法者後盾，要持續加重打擊詐騙之治安力道，更要建立事前預防犯罪機制，賦予金融業者與網路業者責任，共同保障交易市場秩序，「不讓台灣成為詐騙犯罪集團的庇護島」。也要求政府透過斷金流、納監管的方式，為台灣「反電信網路詐騙」立法踏出第一步。

林楚茵說，臉書一手賺詐騙廣告收入，一手賺警政署反詐騙廣告的收益，行政院、經濟部、NCC各部門也都會在臉書投放廣告，在立法之前中央部會應該停止買臉書廣告，用斷金流方式讓臉書正視問題。