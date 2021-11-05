受到疫情趨緩、五倍券的影響，新竹縣各大風景區假日均可見人潮，為了增添旅遊的興趣及紀念性，新竹縣政府推出超萌Q版的紀念戳章，以新竹縣吉祥物皮皮獅，以及客家桐花、竹子為主要圖樣，並放置於新竹縣政府大廳服務台前方，民眾於上班日可自由蓋印，增加旅遊的紀念。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣具有好山好水好風情，不僅有自然風景、人文景觀，歡迎民眾來此旅遊、體驗，為了增加集章的樂趣，新竹縣政府也推出新章。

行政處長邱俊良表示，3款紀念戳章採取手繪插圖，有Q版文科縣長、竹縣吉祥物皮皮獅、客家桐花、竹子以及經典客家語言，並可標註到訪日期，在蓋章的時候，也同時將新竹縣的文化特色帶回家，增加旅遊的記憶。

不僅新竹縣政府可蓋印章，鄰近的新竹縣文化局縣史館、新瓦屋客家文化保存區也均有紀念戳章，縣史館即日起至11月底展出「原創繪本大解密」，也歡迎民眾一覽。

竹北市公所舉辦的灘玩新月音樂晚會11月6日晚上，將於新月沙灣登場，竹北市還有東興圳水圳公園、AI智慧公園、蓮花寺步道和鳳崎落日步道，提供民眾休閒、旅遊的好去處。