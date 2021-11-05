2台中林姓男子2013年購買房子時，疑因為欠缺資金，便要求周姓母親贊助，當時還允諾會讓媽媽住到百年後，周婦因而匯款135萬元給林男，未料，林男2020年10月竟故意持助行器砸傷周婦，周憤而決定撤銷當初贈與，台中高分院判林男須支付周婦135萬元款項。

判決指出，周婦與林男是母子關係，林男在2013年欲購買房子，並向母親表達希望能提供購屋資金、並承諾會讓媽媽居住到百年後，周婦便於當年8月2日匯款135萬元給兒子，並搬遷至該房舍內居住。

料想不到，2020年10月17日傍晚，林男故意持助行器砸周婦，導致周右側下巴、肩膀淤挫傷，且林男還揚言要把周婦趕走，讓周相當氣憤，決定向法院聲請撤銷當初贈與兒子的135萬元。

林男出庭辯稱，母親匯款給他135萬元時，並未說明這筆款項的用途，當時也沒有提出讓她住到百年等附帶條件；而在事發時，因兩人發生爭吵，且母親一味吵鬧、根本不聽他說，才會拿助行器砸牆壁、藉以宣洩，也根本沒有砸到她。周婦要求歸還135萬的要求無正當理由。

法官認為，周婦與林男因切掉電源等小事發生爭吵，林男不但要母親搬出去，還在屋內丟擲助行器導致周婦受傷，且有醫院診斷證明，顯見林男是有故意傷害周婦，為傷害直系血親尊親屬的情況。而依民法規定，無法律原因而受益、且導致他人損害者，應返還其利益，判林男應返回周婦135萬元。