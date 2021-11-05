中鋼(2002)第三季營運創新高，單季歸屬於母公司業主淨利達197.57億元，季增25.73%，每股盈餘衝上1.28元，前三季歸屬於母公司稅後淨利444.97億元，同創新高，EPS達2.88元。

中鋼董事會通過財報，2021年前三季營收3388.47億元，創新高，年增41.68%；毛利率20.44%；營業利益581.02億元；稅前淨利619.32億元，淨利501.25億元；歸屬於母公司稅後淨利444.97億元，EPS達2.88元。

中鋼第三季內銷月盤產品價格小漲，季盤產品漲價4.1%，加上旗下鋼鐵事業以及業外挹注，營運持續成長；第三季營收再創高，第三季營收達1255.78億元，季增約8.77%，毛利率上揚至22.8%；稅前獲利續攀高至267.31億元，季增20.94%，單季每股稅前淨利約1.69元，第三季獲利亦再創新高。歸屬於母公司業主淨利達197.57億元，季增25.73%；EPS為1.28元。

中鋼10月及11月內銷盤價開平盤，第四季開季盤產品仍續漲約1.4%，整體鋼價小漲且出貨穩定，有利本季營收及獲利再挑戰略優於第三季之表現，今年全年力拚營運創下公司建廠50年以來最佳表現。

隨著原料價格支撐鋼價，且大陸供給受抑；中鋼11月盤產品包括熱軋鋼板、熱軋一般料等價格全面持平，為連續第二個月為平盤。中鋼公司預期第四季亞洲鋼價回穩向上，鋼市榮景可望延伸至明年。