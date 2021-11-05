據兩名消息人士指出，英國政府正要恢復生產用於電動車電池和風力渦輪機的超強磁鐵，以減少對中國的依賴。

周五即將公布的一份政府可行性研究報告，指出了英國重啟稀土磁鐵生產的一些步驟。

英國磁鐵的生產在1990年代逐漸消失，主要是業界無法與中國競爭。但隨著巨大需求出現，英國希望能確保足夠的供給。

據讀過該報告的人士告知路透，該研究描述了如何在2024年前建造一工廠，生產足夠的強力磁鐵，並每年供應100萬輛電動車所需。

據了解，英國稀土生產商LCM撰寫了該可行性報告，並正考慮尋找合作夥伴，共同建造該工廠。

福特曾在上個月表示，從2024年中旬開始，將投資2.3億英鎊在一家英國工廠，每年生產25萬輛電動車。

90%的電動車馬達都是使用由釹製成的稀土磁鐵，因為它們被認為是最有效的供電方式。

歐盟指稱，汽車製造商爭相提高電動車產量，以及各國紛轉向使用風力發電，預計到2050年，歐洲對永磁鐵的需求將提高十倍。

消息人士指出，政府支援相當重要，才能與中國競爭。目前英國有九成的稀土供應來自中國。