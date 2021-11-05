印尼、波蘭、越南等國家周四在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上承諾將逐步淘汰燃煤電力並停止興建燃煤發電廠，但這項協議卻未能獲得中國、印度和美國等用煤大戶的支持。

英國表示，該國在這次聯合國氣候峰會上的主要目標之一，是「讓煤電成為歷史」。COP26氣候峰會主席Alok Sharma表示，這項協議讓23個國家做出新的承諾，此舉將使煤炭的末日在望。

但儘管有23個國家支持終止煤電，一些全世界最仰賴煤炭的國家卻未承諾讓這個污染最嚴重的化石燃料走入歷史。

根據BP公司所做的2021年世界能源調查，中國在2020年約占全球煤炭消耗量的54.3%，印度占11.6%。而占全球煤炭消耗量6.1%的美國，亦未加入這項協議。

簽署這項COP26協議的國家，同意富國在2030年代以及窮國在2040年代逐步淘汰燃煤發電。大多數同意國亦承諾不在國內外投資新的燃煤電廠。

在宣布達成協議之前，願意加入的國家以及這些國家願意給出的承諾一直在變，最終中國、印度和澳洲沒有加入，使該計畫能否獲得全球支持的前景蒙上陰影。

至於美國，一位政府官員透露拜登總統提出到2035年實現電網脫碳的計畫就會減少對煤炭的依賴，此外，美國國會正在推進的基礎設施和社會支出法案也有助於減少煤炭使用。

美國能源部高層表示，美國很快就會有一套法案，其中將包括規模達8000億美元的清潔能源和氣候項目，這些項目將真正推動美國的轉型，而這正是美國關注的焦點。

這些承諾並不具有約束力，且部分簽署協議的國家表示，如果沒有其他國家的財政援助，他們無法逐步淘汰煤炭的使用。印尼財政部長Sri Mulyani Indrawati表示：「我們需要資金才能提前淘汰煤炭，並建立可再生能源的新產能」。