尖點科技(8021)公布前3季財報，其中第3季營業淨利為1.81億元，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為1.32億元，季增10.9%，累計前3季稅後盈餘為3.43億元，年增93.1%，每股盈餘為2.42元。

尖點今天舉行線上法說會，受惠於傳統旺季來臨，尖點第3季合併營收為10.52億元，與上季及去年同期相較分別成長12.7%及31.6%，創下單季歷史新高，營業毛利為3.43億元，季增8.6%，年增21.6%，單季合併毛利率為32.5%，營業淨利為1.81億元，季增及年增同為10.6%，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為1.32億元，每股盈餘為0.93元。

就各產品來看，第3季鑽針營收為6.29億元，季增9.3%，年成長42.2%，約佔整體營收之59.8%，鑽孔服務營收為4.23億元，季增18.2%，年成長34.5%，約佔整體營收之40.2%。

尖點今年前3季合併營收為27.66億元，年增29.7%，營業毛利為9.11億元，年成長39.1%，合併毛利率為32.9%，年增0.3個百分點，營業淨利為4.85億元，年增59.9%，稅後盈餘為3.43億元，年增93.1%，每股盈餘為2.42元。

鑽針今年前3季營收為16.79億元，年增27.5%，鑽孔服務營收為10.86億元，年增49.4%。

受季節性因素影響，尖點10月合併營收為3.33億元，月減7%，年增19.6%，累計前10月合併營收為30.98億元，年成長28.52%。