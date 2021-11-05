英國廣播公司4日報導，牛津大學在人體發現名為「LZTFL1」的基因；擁有該基因的人若罹患新冠肺炎，出現肺衰竭甚至死亡的風險成長至少1倍。研究還發現，擁有南亞或歐洲血統的人，分別有60%與15%的機率帶有這種高風險基因。

不過，研究也指出疫苗明顯有助於逆轉風險。換言之，接種疫苗是避免基因帶來悲劇的關鍵，完全無須因基因問題而讓自己緊張兮兮。

這項研究已發表在2021年11月份的《自然遺傳學》。論文指出，學界現有文獻可解釋為什麼英國與南亞的部分社區，更容易感染新冠肺炎；卻無法完整解釋為何部分族群更容易轉為重症。

借助先前遺傳研究的成果，結合人工智慧(AI)與新的分子科技，研究團隊發現稱為「LZTFL1」的基因，該基因會讓新冠肺炎感染者病情惡化的風險上升。

研究團隊表示，擁有風險基因的人肺部特別容易感染新型冠狀病毒。由於高風險基因破壞了一種關鍵性的保護機制；依據該機制，肺部內的細胞可以保護自己免於新冠病毒的侵入。

當肺部遭到新冠病毒入侵時，肺部的細胞會降低特化(specialised)的程度，以抵禦病毒；這種去特化的過程將減少細胞表面ACE-2蛋白的數量，而ACE-2蛋白是冠狀病毒附著在細胞上的關鍵。

換言之，一般人的肺部遭新冠病毒入侵時，肺部細胞會減少ACE-2蛋白的數量，這讓冠狀病毒附著的機率大減；然而，擁有LZTFL1的人卻不會產生去特化的過程，導致肺細胞容易遭病毒的侵襲。

不過，研究團隊強調，「LZTFL1」只影響肺部，卻不會對免疫系統造成影響，這點非常關鍵。因為，這意味著擁有高風險基因的人，仍能從疫苗中取得免疫保護。

此外，研究團隊也發現，相較於擁有南亞與歐洲血脈的人，非洲加勒比與東亞裔的族群擁有此一高風險基因的比例，分別只有2%與1.8%。

然而，該研究的第一作者戴維斯(James Davies)，擁有風險基因的人不一定會產生相同的結果，這點非常重要。他解釋，決定每個個體罹患新冠肺炎時的嚴重程度，是由複雜的因素組合而成；其中，又以年齡最為關鍵。

他補充道，社會經濟因素也能解釋為甚麼部分社區，在大流行中受到的影響特別嚴重。「儘管我們無法改變自己的基因，但研究證實擁有高風險基因的人受益於接種疫苗」。

不過，有鑑於現有藥物都是針對免疫系統，研究團隊希望透過這次的研究成果，研發出針對肺部的新型藥物。