【LIVE直播】迎戰1218公投 台北智會民調公布記者會｜2021.11.05

四大公投案將於12月18日投票，國民黨台北市議員羅智強為此還發起「夜宿凱道49天」活動。由羅創立的「台北智會」今日（5）公布最新四大公投全國性民調，其中「是否知道正確公投日期？」這一題，竟只有8%的人答對，其餘92%者不是不知道就是答錯，讓羅辦主任、國民黨副發言人楊植斗相當驚懼；這個結果也引發網路熱議，大批網友也大表吃驚。

楊植斗今日中午在臉書發文指出，台北智會第二次民調發布，針對「是否知道年底有公投？」「是否知道正確公投日期？」「是否會去投票？」以及四大公投的同意與否，做了全國性的民調，結果發現，僅有8%的國人能正確回答公投日期，其它92%則是不知道或答錯了。

僅有8%的國人知道公投日期，讓楊植斗相當吃驚也坦言相當憂心，因為就連他的朋友都不知道當天是公投日，還傳訊邀請他參加12月17、18日的慶生活動，讓他相當感慨。楊強調，按民調分析，這些年輕人非常有機會在四大公投投下同意票，但若事先不知道公投日期，把時間排定出遊，屆時民宿訂了丶行程排了，難道還會去投票嗎？何況國旅券從這星期開始使用，未來幾周是大家出遊的好時機。

此文發出後獲熱烈迴響，網友紛紛留言：「看到只有8%我也傻了」、「傻眼耶這民調……」「國民黨真的要做好宣傳，要知道面對的是史上最會選舉的政黨」、「政府只要再使出一些旅遊優惠賤招，肯定殺得你們片甲不留的，12/18如果沒有引起人民關切，會是一件很難成功的事」、「國民黨一定要凝聚知識、能力和正義情感的群眾力量」、「可否做個1218大頭貼，給大家用在臉書和LINE和IG」。