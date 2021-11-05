台北市長柯文哲昨到台北市議會進行社會住宅專案報告，針對議員質疑柯文哲當年喊出8年5萬戶社宅跳票，柯文哲回擊是認清事實，並稱8年5萬戶的目標是行政院政務委員「張景森告訴我的」。對此，張景森昨晚在臉書表示，建議柯文哲辭去台北市長，專心作黨主席、選總統，他將推薦高雄市副市長林欽榮、前北市府都發局長林洲民代理台北市長，如果一年內無法把台北市5萬戶公宅的土地和財源都找到，他願意跳樓謝罪。

針對柯文哲甩鍋社宅政策跳票，張景森表示，「7年前他曾告訴柯市長，台北市起碼要蓋5萬戶公宅，才能夠照顧到台北市的弱勢族群。謝謝你接受我的意見，列入競選政見。

張景森說，不管這個目標是不是高估，起碼當時我們對這個政見都是認真的。他還推薦林欽榮、林洲民這兩個拚命三郎去幫忙，拚命要實現公宅政見，照顧年輕人和弱勢族群。柯文哲的第一任期公宅成績還不錯，都是因為這兩個人對台北有使命感，努力工作的緣故，那真是一段美好的歲月，現在台北市的1萬8000戸，應該是那個時候努力的成績。

張景森感嘆，可惜柯文哲第二任，林欽榮跟林洲民都離開市府團隊，試試後來柯市府是否曾認真看待當初的承諾，柯文哲究竟是積極為成功找辦法，還是一心只想在找藉口、閃避責任，甚至於要找人替你負責。

張景森說，他一天也沒有進過市政府工作，對於柯文哲的政見跳票沒辦法負起甚麼責任，如果要他負責任，他建議我們一起負責，反正柯的任期剩一年，建議柯辭去台北市長，專心去做黨主席、專心競選總統。他可以向行政院推薦林欽榮或林洲民代理台北市長，如果他們在一年內沒有辦法把台北市5萬戶公宅的土地和財源都找到，他願意跳樓謝罪。