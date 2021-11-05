楊典忠為高美溼地請命說，專家推測陸化現象嚴重，市府不能再束手無策！（陳世宗攝）

高美溼地被譽為一生必遊一次景點，每年都吸引數百萬遊客前來觀光旅遊。市議員楊典忠質詢說，高美溼地近年來持續出現陸化先驅植物蘆葦面積達3座足球場，雲林莞草分布較前年減少45.8％，專家推測陸化現象嚴重，市府不能束手無策。副市長令弧榮達說，市府將廣徵專家學者找出解決方案。

楊典忠指出，「109年度台中市溼地型保護區經營管理計畫」，提到高美溼地靠近1號海堤採樣區，已沒有雲林莞草生長，陸化植物覆蓋比例越來越高；高美溼地2號海堤及番仔寮海堤外側，去年雲林莞草分布面積較前年減少45.8％，專家推測是受到陸化現象影響。

楊典忠表示，市府委外研究歸納造成高美溼地陸化原因，大致上有潮汐漲退潮累積的漂砂、季風夾帶飛沙及植物根系造成固沙現象等3大原因，市府除每年花錢除草外；高美溼地陸化持續嚴重，市府應正視問題想辦法解決？不是「只看到天邊夕陽晚霞，卻忽略腳下溼地陸化」。

農業局長蔡精強說，高美溼地北側石油管附近都已陸化，海水無法到達都會長出蘆葦，高美溼地保護區內主要以雲林莞草為主，市府每年定期編列150萬元以人工方式，進行互花米草與蘆葦挖除作業；高美溼地陸化問題是環境造成，目前已請學者專家進行調查，自然環境影響非人力可阻擋。

副市長令狐榮達強調，市府一直都在進行高美溼地環境優化，美堤街攤販管理、遊客中心舉辦活動、交通接駁與停車問題，高美溼地整體發展跨局處小組定期開會將納入陸化議題討論有效方案。