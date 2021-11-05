台中蔣姓粗工被活活打死，前立委顏寬恒前往捻香後表示不捨。（摘自顏寬恒臉書）

台中市20歲蔣姓粗工，上月底慘遭人力派遣公司同事聚眾凌虐致死，前立委顏寬恒前往捻香，捐了錢給家屬，希望死者一路好走，並承諾提供給家屬必要的法律諮詢與協助。

顏寬恒指出，蔣男在網路上講話慢慢的，聽起來很斯文，但看起來很寂寞，他不菸不酒，是個乖小孩，相依為命的祖母教他用網路、摺紙蓮花、貼文章找粗工，他很努力地到處找工作，只能找到僅有的粗工，靠著體力賺錢。

顏寬恒說，以為蔣男這麼認真，這麼努力，社會應該能夠幫上他的忙，但是沒有，社會沒有幫上他的忙，一群人竟把他活活打死。蔣男生母很無助，服務處接到她的陳情，雖然遲了，但很希望能夠幫上忙。

顏寬恒提到，他去捻香時，捐了一些錢給家屬，希望至少能夠讓死者有個體面一點的喪禮，生前這個社會沒能對得起他，至少身後能讓他一路好走。他也已經承諾提供給家屬必要法律諮詢與協助，「這個社會跟我們，至少欠蔣釋兒一個正義，雖然遲了，但我們沒有缺席。」

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