美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9月23日在半導體峰會上要求晶圓廠，45天內、也就是本月8日前，須交出晶片庫存、訂單、銷售紀錄等數據。對此，藍委鄭麗文表示，眼看8日就要到來，蔡政府至今還在盤算如何對抗年底公投，卻始終看不到保衛護國神山、拒絕台灣的經濟命脈被侵門踏戶，鄭麗文痛批，民進黨保台的決心在哪？

鄭麗文今（5日）在臉書發文表示，美國政府為解決晶片荒，希望半導體業者能夠提供相關資料，商務部在上個月23日指出，英特爾、英飛凌、SK海力士等公司都表示將在期限內提供數據，並鼓勵其他公司跟進，至於是否動用強制措施，要看有多少企業回應，及提供資料的品質，台灣的護國神山台積電這次終究抵不住壓力，快速回應會在11月8日前提交資料給美國。

鄭麗文指出，縱然韓國半導體業者SK海力士同意提供數據，韓國產業通商資源部長官文勝煜也說一些公司準備在不違反合同保密條款或國內法律下，將會提交可提供的資料，但最大的不同是，韓國政府和業者站在一起捍衛產業權益：反觀蔡政府的經濟部和國發會強調，美國的要求沒有針對性，對美國的做法作善意解讀，替美國政府說好話，經濟部長王美花與AIT處長孫曉雅例行會面後，仍為美國強調是自願而非強制，極力正當化美方動機。

眼看11月8日，台積電承諾交出資料的日期將至，鄭麗文批評，王美花和行政院各部會首長，卻忙著盤算年底公投如何辦理說明會、如何實踐黨意、如何與執政黨立委一搭一唱拒絕接受民意，卻不見蔡政府力保護國神山，拒絕台灣的經濟命脈被侵門踏戶。

鄭麗文直言，台積電既是兵家必爭之地，民進黨既號稱愛台，不是更須為台積電抵擋國外的強烈覬覦？如果連台積電對民進黨而言都是「可割可棄」，中小企業怎麼期待政府保護他們？台灣人民又怎麼能相信民進黨的「保台政策」？