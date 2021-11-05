台中市長盧秀燕從省議員、立委到一市之長，數10年來，不變的是以90度彎腰鞠躬表達謝意，5日在市府舉行第20屆台中市金手獎得獎者，盧秀燕對20家績優中小企業，都以90度彎腰祝賀產業隱形冠軍，讓得獎者備感榮耀，還直呼「市長筋骨好軟Q！」

市長盧秀燕稱許金手獎20年一路走來，共選出352家績優企業，讓台中市金手獎成為全國最重要的企業獎項。（盧金足攝）

第20屆台中市金手獎選拔結果出爐，盡管受新冠疫情衝擊，今年仍吸引52家企業報名創歷年新高，20家績優中小企業經嚴格審查脫穎而出獲獎。（盧金足攝）

第20屆台中市金手獎選拔結果出爐，儘管受新冠疫情衝擊，今年仍吸引52家企業報名創歷年新高，20家績優中小企業經嚴格審查脫穎而出獲獎。

第20屆台中市金手獎選拔結果出爐，盡管受新冠疫情衝擊，今年仍吸引52家企業報名創歷年新高，20家績優中小企業經嚴格審查脫穎而出獲獎。（盧金足攝）

盧秀燕表示，台中市金手獎是全國唯一由地方政府創辦的經濟獎項，為經濟領域的最高榮譽，歷屆得獎企業在台灣備受肯定，今年金手獎報名廠商創歷年紀錄，經過書面、資格審查及現勘等層層嚴格評審，今年選出20家績優中小企業；金手獎20年一路走來，共選出352家績優企業，讓台中市金手獎成為全國最重要的企業獎項。

金手獎20年一路走來，共選出352家績優企業，讓台中市金手獎成為全國最重要的企業獎項。（盧金足攝）

「感謝所有企業和市府攜手努力」，盧秀燕說，中小企業製造業都是隱形冠軍，在工作崗位上努力研發生產，為台灣、台中拚經濟，拚就業機會，所以能夠創造世界經濟奇蹟，努力經營的成績應該被肯定，大家都是世界冠軍。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊強調，今年報名家數創歷年新高，象徵台中市金手獎不僅有20年的傳承，更具創新的吸引力，此次參選企業開始實踐二代傳承，讓公司經營和新的創意融合，再創高峰。

「金手20再創高峰！」台中市金手獎得獎廠商協進會理事長洪欽瑞說，金手獎創立於2002年，希望鼓勵在地企業卓越精進，提升競爭力，成為地方經濟發展火車頭，一轉眼邁入20年，在新冠疫情衝擊下，全體評審委員在防疫安全公平公正原則評審出20家績優企業，感謝盧市長的支持。

疫情期間，市府兼顧防疫與經濟發展，全力守護台灣和台中產業的經濟動能，工策會感謝台中市金手獎得獎廠商協進會捐贈1萬5千劑快篩試劑全力協助市府共抗疫情，20周年更頒發「功在金手」感謝15位歷屆理事長的付出，讓台中市第三季經濟指標共8項獲六都第一。

今年榮獲金手獎殊榮的企業共20家，分別為台華精技、德川機械、舜鵬科技、家豐工業、葉興機械、八結國際、明椿電氣機械、竣驜企業、寶嘉誠工業、旻成齒輪、層層包裝事業股份有限公司、博琝實業、群祐機械、久鐵工業、潭子精密機械、經緯度企業、上好印刷、玉鼎電機實業、龍興生化、全豐鐵工廠。

今日也頒獎感謝歷屆15名理事長，包括井田制藥公司董事長柯朝枝、美旗食品事業有限公司董事長周子良、明宜工業股份有限公司董事長賴阿菊、先麥食品股份有限公司董事長吳生泉、台灣植物奈米生技股份有限公司董事長黃淑彬、瑞隆地板木業工廠董事長陳俊男、僑光鐵工廠股份有限公司董事長張瑞芝、馥民實業股份有限公司董事長林秀玲、喬懋機電工業股份有限公司董事長陳舜源、耿舜企業股份有限公司董事長謝舜星、琪泰工業股份有限公司董事長林木棋、立穩機電技術股份有限公司董事長羅光斌、正鎘工業股份有限公司董事長林松源、智茂電腦科技有限公司董事長董文榮、青輔實業股份有限公司董事長洪欽瑞。