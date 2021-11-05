2021 ITF台北國際旅展今（5）日開幕，文化部今年以「文化帶路」為主題，在地文化體驗為核心，規劃10條文化觀光示範遊程，攜手旅遊業者推廣文化觀光體驗，涵蓋文化資產、工藝之家、美術館、博物館、在地美食等，期盼協助國內旅遊行程提升質感，帶動更多觀光業者、地方團體加入開發更多元的文化觀光旅遊路線，建構新的文化觀光模式。

總統蔡英文、行政院政務委員張景森、臺灣觀光協會會長葉菊蘭、文化部長李永得、交通部長王國材、交通部觀光局長張錫聰等貴賓，手持臺灣工藝作品，搭配布袋戲偶、客家著名油紙傘與原民編織工藝品，結合「文化帶路」主題動畫，為文化部展館揭幕。

文化部長李永得表示，在地文化是觀光旅遊重要內涵，文化及旅遊是不可分的，旅遊最重要的目的是瞭解不同的文化。文化部在今年規劃10條文化觀光示範路線，涵蓋多元族群、文化資產、工藝之家、美術館、博物館、在地美食等，期盼協助國內旅遊行程提升質感，讓民眾有不同選擇，帶動更多觀光業者、地方團體一起加入開發更多元的文化觀光旅遊路線，建構新的文化觀光模式。

文化部二度參與台北國際旅展，推出10條文化觀光主題路線，包括北、中、南、東部及離島，以「文化帶路」感受美好臺灣，例如「建築與藝術之旅」、「笨港信仰之旅」走訪國定古蹟、體驗傳統建築工藝之美；「北臺灣淘金之旅」到金瓜石、九份聚落生活、基隆考古遺跡，探索過往繁華舊夢；「金門創生之旅」一探軍事遺跡、具有特色的西式洋樓，由在地返鄉青年帶領，認識當地獨特歷史與故事；「原民智慧之旅」欣賞藝術家以山海為展間所創作的藝術作品，前進都歷部落體驗傳統部落工藝。

10條文化觀光主題路線，民眾可於線上易遊網進行購買，此外，RTM泛旅遊、太平洋旅行社、宏祥旅行社及雄獅旅行社4家民間旅遊業者也共襄盛舉推出優質文化旅遊產品，將帶給民眾更多元與客製化選擇。

文化部展館以書本造型為設計概念，透過趣味性立體視角放大書本，巧妙融合臺南孔廟、基隆二砂灣砲台、臺北大稻埕文資建築剪影，展現不同以往的文化觀光旅遊氛圍；另以創意書籤型式，動態展現臺灣人文藝術、歷史景色、在地創生的故事，結合文化打卡地標，呈現臺灣豐富的文化景點；透過科技互動體驗，讓民眾領略臺灣文化的多元面貌，創造身歷其境的感受，現場還有特製紀念品，歡迎民眾踴躍前往參觀。

台北國際旅展期間，將邀請傳統木雕、漆工藝、錫工藝、竹工藝等藝師，帶來「工藝匠人展演」，邀請民眾親自動手體驗，現場更陳設許多特地借展的專家手工藝品，民眾可以近距離感受每項工藝品的匠心獨具。

此外，五代傳承的大慶製香，將展演製香過程，把歷史的記憶直接帶進展場；來自臺東的都歷部落，現場進行月桃葉的手工編織，展示部落族人出眾的巧妙技法；並邀請擁有百年歷史的有記名茶入駐，用傳統茶文化加上西式元素，以氮氣、萃茶、手沖等方式創新，品嘗臺灣茶不同的風味，打造專屬於臺灣在地的文化空間。