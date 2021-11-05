5日公布的菲律賓10月通膨年增率趨緩，並降至3個月低點。這也使當地央行暫時鬆了一口氣，可再一段時間保持現有寬鬆政策不變，讓景氣快快復甦。

這份菲國政府最新經濟數據顯示，雖然油價高但食物價格較低，以致10月消費者物價指數(CPI)年增4.6%不至於失控，且低於9月的4.8%。

菲律賓央行曾預估，當地10月通脹率大概在4.5%到5.3%之間。另外，市場預估值大概在4.9%左右。

在剔除波動較大的生鮮食品與燃料後的核心通膨，則從9月的3.3%升至3.4%。根據統計，2021年前10個月的平均通膨率是4.5%，高於菲國央行2021年2%到4%的區間目標值。

從2021年一開始到目前來說，菲國通膨從元月一開始就直接跳到4%以上，迄今可說就沒有掉到4%以下。期間，以8月份的4.9%最高，7月的4%最低。

在2021年剩下的兩個月，由於全球供給面吃緊，預估菲律賓的通膨還是會在高檔盤旋。不過，當地央行是希望2022年與2023年，通膨能回到自己所設定的目標值之間。

菲國央行指出，若有必要性，現行寬鬆政策就不會改變，好讓景氣可以復甦。自2021年11月以來，菲律賓的利率一直鎖在2%歷史新低位置。同時，菲國最大銀行BDO Unibank也認為，只要核心通脹在2%與4%間游走，菲央行就有本錢維持貨幣寬鬆現狀。"

另外，菲國政府的統計部門表示，由於進口成長性大於出口，9月的貿易逆差接近40億美元，創2019年元月以來最大。