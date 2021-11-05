春節將有4萬國人返台，防疫旅館卻只有2.6萬間，量能嚴重不足。中央流行疫情指揮中心放寬防疫旅館檢疫14天可減為10天，再加4天採居家檢疫。但卻傳出台北市有2家業者擺明不配合，拒絕接受10天檢疫住房，只接受15天之訂單。對此，北市觀傳局表示，已通知防疫旅館需配合中央10＋4政策，若違反規定必要時予以退場。
指揮中心日前放寬春節前居檢為10＋4，並開放同住家人可住同房，不過，檢疫放寬之後，有旅客想向防疫旅館更改住宿天數，卻遭到拒絕，甚至遭業者回嗆修改天數請另外找其他防疫旅館，還有旅館直接拒絕非15天的訂房，引發民眾質疑。
北市觀傳局表示，已通知本市防疫旅館均須配合中央10＋4政策，不得限制民眾入住天數，經查屬實違反規定者，將依北市防疫旅館暫停收住暨退場處理要點規定記點，必要時予以退場。另也盼中央儘速公布配套措施，俾地方政府及旅館業者得以遵循。
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