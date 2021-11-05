陳昇約半年時間創作出近百幅畫作，集結成2部繪本作品《開心嗎？麗春》、《別哭，切諾比》，今（5日）記者會上，陳昇謙虛形容新書出版現在的心情，其實更期待即將在台北國際會議中心舉辦的跨年演唱會，可以和歌迷相聚，謙虛表示：「跨年要到了，有個party了，過陣子我們要碰面了，書有點不務正業的感覺，反正只是個書嘛，書也不是我的強項，湊合地寫著寫著、湊合地畫著畫著。」

他稱自己去年生病是「中槍被關起來」，於是決定做一些兒時的事情，開始提筆畫圖，「把沒做完的事在5個月內結束掉，就產生了這個傢伙『麗春』（新書主角）」。笑說老婆到最近他辦畫展、出書才認定老公做事真的很專心，陳昇幽默笑說：「其實我以前做音樂、唱歌、扭屁股都很專心」，且他已受邀明年10月在高雄美術館舉辦展覽，「可能要狠狠發作功力，又得閉關一陣子了」。

疫情期間他消瘦5、6公斤，直呼跨年演唱會前要趕快吃胖回來，「不然看起來太寒酸」，由於沒有手機、無法用手機掃瞄完成防疫實名制登記，疫情爆發以來他都沒有踏進過便利商店，「只去我家跟辦公室，2個地方騎腳踏車才10分鐘距離，我每天從家裡帶便當去辦公室畫這些東西，吃完便當再帶球鞋去郊外跑步，越來越懶得吃」，雖然隨時都很餓，但一想到進餐廳、超商買個東西都要實名，陳昇就懶得吃。

陳昇疫後全面復工，除了推出兩張全新音樂作品、兩部繪本、舉辦為期近一個月的畫展，還要抽空為跨年演唱會跟樂團排練，明年也有機會到中南部舉辦演唱會；歌迷朋友們相當關心他的身體狀態，陳昇表示已和主治醫生成為好朋友，定期回醫院追蹤也保持每日固定游泳習慣，偶爾還會去郊外跑步，且他每晚準時12點就寢，早上7、8點起床做早餐，連酒也幾乎不碰了，「以前一堆鬼，公司一聊酒一打開就凌晨2、3點了，現在連朋友都不見了。」不用刻意戒，只要作息正常自然就沒機會喝酒。

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