據勞動部勞動基金運用局統計，勞動基金中最大規模為新制勞退基金，截至最近統計，新制勞退基金規模已超過3兆餘元，而國內自營股票部位收益皆比委外操作來的高，因此依明年預算規劃，基金局明年國內權益證券部位仍占是22％，但自營占比較今年提高1％、委外則下調1％，希望提升基金運用效益。

據基金局統計，以今年1至9月為例，台股大盤報酬率14.95％，勞動基金台股報酬率20.20％，其中自營報酬率22.09％，台股委外報酬率18.91％；勞動基金中最大規模為為新制勞退基金，依照勞動部勞動基金運用局規劃，新制勞退明年銀行存款占比約10％、國內債券達10％、國內證券達22％、國外債券達19％、國外證券達25％、國外另類投資達14％。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，通常基金局自營績效比委外來得好，但因基金局人力有限，因此就可行的範圍再增加1％的國內自營證券，希望提升勞動基金績效。

若以今年平均營運量預估，增加1％配置比重，約需額外新增282.73億元投資，適度增加配置有助於提升基金整體運用效益，基金局指出，宥於基金局人力有限，短期內大幅增加配置，恐影響投資操作布局並增加投資風險，因此擬把明年的新制勞工退休基金國內自營股票配置1％，以提升基金運用效益。