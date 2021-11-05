沈智慧激動落淚：快瘋了！不要再傷害我。(取自中時新聞網直播)

藍營大咖跳街舞片惹議 沈智慧激動落淚：快瘋了！不要再傷害我

街舞運動協會理事長、國民黨前立委沈智慧日前在臉書分享她與藍營政治人物宣傳街舞比賽的影片，引發網友不同意見的爭論。街舞運動協會副理事長徐立剛1日在臉書PO文指出，實在是不太贊成比賽要拍這種宣傳。關於此風波，沈智慧昨(4日)激動落淚地說，「我這幾天努力到快瘋了，早上去找個地方還被拒絕，我真的快瘋了，政治人物這樣做有錯嗎？」

街舞宣傳影片也挨批政治化，沈智慧對此表示，這是見仁見智的問題，「我們有正式的宣傳影帶已經在YOUTUBE」，該則引起討論的影片是表達長輩們也盼有長青組的街舞賽，她因此放在個人臉書。而陪同沈智慧一起接受媒體訪問的國民黨立委陳玉珍則表示，政治人物願意一起投入、鼓勵街舞運動，事實上是非常正面、值得鼓勵的事情，也許因為他們平常著重問政質詢，也許政治人物舞算跳的很不好，但表示我們心意，請大家多多鼓勵。

談到中正盃的籌辦過程，沈智慧說，辦中正盃加上能成為指定比賽，是經過2年的努力，包含立委陳玉珍、林奕華、洪孟楷、蔣萬安都無數次給予支持與肯定，經體育署核定中正盃和升學指定盃街舞大賽，總共經費只有10萬，雖這是教育體制下的一個活動，但你想10萬怎麼做呢？「我當然四處張羅3、400萬預算，許多政治人物是我能夠找的，他們給我很多支持，像是提供選手比賽獎金、許多預算」。

沈智慧直言，每一位委員都給很多幫忙，沒有這幾位委員積極協調、中華民國舞蹈總會的支持，沒有辦法取得體育組織資格，因為只是協會，還沒拿到國家所認定的體育組織，藉此希望讓學生的街舞從街頭次文化能夠走到學校體制，這有什麼錯呢？愛護街舞的人此時此刻共襄盛舉吧，很多事情不足為外人道。

沈智慧接受媒體訪問過程中一度激動落淚，她表示，「雖然我的經費還差30萬，我這幾天努力到快瘋了，早上去找個地方還被拒絕，我真的快瘋了，這樣做有錯嗎？政治人物這樣做有錯嗎？徐立剛你是街舞圈的孩子，真的不要再這樣把你自己給玩完了，你要我公布你的錄音帶嗎？真的，夠了，我們一起為街舞來努力，真的不要這樣惡搞了，我今天請老師來，就是說我不會跳啊，沒有錯啊，我請黎明技術學校跳舞的老師專程來教我，我找我的姐妹淘，我們開始從今天練起，終於有一天我練好，好不好」。

沈智慧提到，得到許多長輩們說，明年希望她辦長青組，更說「為什麼我們不能跳？」還有一位爸爸打電話說想跟女兒一起跳街舞，希望明年可以辦親子組，「我說好，我錯了，我錯了」。她強調，跳街舞不分年齡也不分政治，也不要分藍綠，大家一起努力，「我只是一個普通人，也不是現任立委了，我努力了我盡力了，不要再傷害我了」。

而沈智慧受訪影片曝光後，徐立剛今(5日)在臉書轉貼相關影片並寫下，「沒事，大家當看戲吧，政治體育其實密不可分呀」。