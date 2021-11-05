白靈遠道而來參與本屆金馬獎，目前在防疫旅館開始隔離，她也無奈表示暫時不能再外出，語氣可以說是相當哀怨，近日更發文痛批早餐不營養之外，還疑惑詢問為何沒有星巴克，引起網友熱議。

白靈昨（4日）在instagram曬出以蕎麥麵為主食的早餐照，並附上無奈皺眉的表情符號，反問：「沒有星巴克？」透露很想出去吃台灣傳統早餐豆漿油條，但是自己哪都不能去，沒想到防疫旅館早餐卻是提供冷麵，讓她失望之餘忍不住質疑：「這是新的台灣傳統文化嗎？除了把肚子漲得很大，營養在哪裡？」更無法理解明明接種完疫苗，為何仍需嚴格地執行隔離？

白靈質疑為何早餐沒有星巴克。（圖／iambailing IG）

白靈事隔4小時後，再度發文坦言心情不是很好，從照片中看到她坐在床上發呆，甚至把手撐在額頭上，對於隔離期間似乎感到相當難熬，甚至完全不知道該做什麼打發時間，即便上網看了電影仍覺得有焦慮感，無法好好集中心思，眼見還有十幾天的隔離期，讓她忍不住向網友求救：「剛第3天隔離，我的天，我該怎麼辦？」

不吝嗇分享好身材的她，先前曬出全裸入浴的辣照後，昨(4日)又分享手拿A4紙遮住三點的全裸照，表示：「不需要衣服，因為我被鎖在裡面，看不到我的丈夫或男友」，最後更秀出全裸背部照，令人稱羨的小蠻腰也隨之曝光，讓網友對於她的火辣身材稱羨不已。

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